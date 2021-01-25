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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

В Австрії громадян зобов’язали носити респіратори

Через складну ситуацію з коронавірусом мешканців Австрії зобов’язали носити респіратори класу FFP2.

коронавірус, карантин

Нововведення набуло чинності з 25 січня 2021 року.

Громадяни зобов’язані перебувати у таких захисних засобах у громадському транспорті, магазинах. На думку представників місцевої влади, вони краще захищають від інфікування.

Водночас в уряді усвідомлюють, що такі захисні засоби коштують дорожче.

Тому ті, хто може собі їх дозволити, купуватимуть респіратори за собівартістю, а малозабезпеченим видадуть захисні засоби безкоштовно.

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Карантин в Австрії

Через поширення коронавірусу влада Австрії продовжила карантин до 7 лютого 2021 року.

Заходи запровадили 17 листопада, проте з 7 грудня їх частково пом’якшили.

Детальніше про карантин в Австрії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Local

Фото: Dreamstime

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