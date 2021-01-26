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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Сената США передали резолюцию об импичменте Трампа

Палата представителей Конгресса США направили в Сенат резолюцию об импичменте 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Сената США передали резолюцию об импичменте Трампа

Главу Белого дома обвиняют в подстрекательстве к мятежу, когда 6 января толпа его сторонников ворвалась в здание Конгресса.

Палата представителей 13 января во второй раз объявила 45-му президенту импичмент. Сам процесс начнется 8 февраля.

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За проголосовали 232 человека, против — 197. Чтобы импичмент объявили в Сенате, кроме всех демократов за него должны проголосовать 17 республиканцев.

Республиканская партия в Сенате просит демократов отложить начало процесса импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу до середины февраля.

Свою просьбу они обосновывают тем, что Трампу нужно предоставить время для подготовки линии защиты.

Источник: CNN

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