64% населення планети вважають зміну клімату глобальною кризою – ООН

У світі 64% усіх людей вважають, що зміна клімату є глобальною кризою.

Про це йдеться у дослідженні Організації Об’єднаних Націй та Оксфордського університету.

В опитуванні взяли участь близько 1,22 млн респондентів з 50 країнах.

Запитання були розіслані людям впродовж жовтня-грудня 2020 року. У дослідженні взяли участь жінки та чоловіки, люди різних вікових категорій та з будь-якою освітою, однак майже половина респондентів, а це 550 тис. – учасники віком від 14 до 18 років.

Згідно з дослідженням, дві третіх усіх респондентів вважають зростання температури повітря кризою, яка потребує негайної відповіді. Серед більш молодих людей ця цифра становить майже 70%.

Найбільш популярним рішенням щодо змін клімату був захист лісів та природних місць існування. Цей варіант обрали 54% респондентів.

Зміна клімату

За даними ООН, 2021 рік буде катастрофічно спекотним та поб’є температурний рекорд минулого літа.

Десятиліття, яке закінчилося, було найтеплішим з досі досліджуваних. Однак 2021 стане продовженням змін у кліматі.

Джерело: ООН