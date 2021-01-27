Сотрудники ФСБ, отравившие Навального, причастны к трем убийствам — Bellingcat

Группа сотрудников ФСБ, которая предположительно организовала отравление российского оппозиционера Алексея Навального, причастна к убийству трех человек.

В новом расследовании Bellingcat и The Insider говорится, что сотрудники причастны к смертям журналиста Тимура Куашева, политика Никиты Исаева и активиста Руслана Магомедрагимова.

Во всех трех случаях официальная причина смерти была определена как ненасильственная, однако обстоятельства инцидентов позволяют в этом усомниться — а маршруты сотрудников ФСБ совпадают с маршрутами или местонахождением убитых.

Журналист и правозащитник Тимур Куашев был найден мертвым на окраине Нальчика 1 августа 2014 года. У него под мышкой обнаружили след от шприца, а на лице и коленях были ссадины и гематомы, но официальной причиной смерти была названа острая коронарная недостаточность.

Расследователи связали смерть Куашева с группой ФСБ, проанализировав ее перемещения. Константин Кудрявцев приехал в Нальчик 13 июля, 22 июля в Минеральные Воды прилетел Иван Осипов, а Денис Мачикин и Роман Матюшин прибыли во Владикавказ 29 июля. У Матюшина, Мачикина и Камчазова были обратные билеты в Москву на 30 июля, у Осипова — на 31-е, но позже все они поменяли их на день позже.

— Видимо, что-то пошло не по плану — и все сдвинулось на один день, — делают вывод расследователи.

Bellingcat и The Insider выяснили, что по маршруту следования от дома Куашева, где его видели живым в последний раз, до места обнаружения тела оказались отключены все камеры.

Как отмечают расследователи, Куашев был одним из немногих независимых журналистов в регионе и имел много недоброжелателей.

Лидер движения Новая Россия Никита Исаев умер 16 ноября 2019 года в поезде Тамбов — Москва. Официальной причиной смерти был назван сердечный приступ — но еще до результатов экспертизы тело было кремировано по воле покойного.

В базе данных перелетов сотрудников ФСБ расследователи обнаружили семь совпадений по городу и дате поездки в течение последнего года его жизни. Совпадений по последней поездке Исаева в Тамбов нет, но метаданные телефона одного из участников группы показывают, что он был в городе в одно время с политиком.

Авторы расследования предположили, что сотрудники ФСБ могли либо использовать другие имена, либо доехать до Тамбова из Москвы на машине.

Bellingcat и The Insider отмечают, что Исаев был абсолютно лояльным Кремлю и признают, что у них нет однозначных объяснений, чем провластный политик мог не угодить ФСБ. Расследователи пишут, что Исаев мог работать на Службу внешней разведки — и что поводом для убийства могли быть какие-то его действия, которые были интерпретированы спецслужбами как предательство.

В расследовании подчеркивается, что никаких данных, подтверждающих эту гипотезу, нет.

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Активист общественного движения Единство Руслан Магомедрагимов был найден мертвым в своей машине 24 марта 2015 года в городе Каспийск в Дагестане. Хотя следов насилия обнаружено не было, по официальной версии, он умер от удушья.

По утверждениям родственников покойного, на его шее были две точки, похожие на следы от уколов шприцем.

Расследователи выяснили, что один из участников группы — Иван Осипов — дважды прилетал в Махачкалу в январе 2014 года, а также прилетел во Владикавказ за четыре дня до смерти активиста, а через два дня после нее вернулся в Москву. За неделю до убийства этот город также посетил Константин Кудрявцев, еще один член группы.

Расследователи подчеркивают, что у Осипова были и другие поездки в Махачкалу, поэтому вероятность совпадения полностью исключить нельзя. Также они признают, что убийство путем укола шприцем — крайне нехарактерный способ для сотрудников силовых структур.

Через год после смерти Магомедрагимова в своей квартире был найден мертвым председатель движения Назим Гаджиев — официальной причиной смерти были множественные ножевые ранения.

Авторы расследования предполагают, что организация, которая выступала за идею воссоединения лезгин России и Азербайджана путем создания автономии Лезгистан, могла рассматриваться ФСБ как враждебная, так как спецслужба нередко очень агрессивно реагирует на организации, продвигающие идеи национальной автономии.

Источник: The Insider