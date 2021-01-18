Ни для кого не стало удивлением то, что 17 января российского блогера и оппозиционера Алексея Навального арестовали в аэропорту Шереметьево.

Официальной причиной является то, что он несколько раз не являлся на регистрацию ФСИН, хотя все прекрасно понимали, что у Навального просто не было возможности это сделать, поскольку он находился на лечении в Германии.

Понятно, что российская власть боится блогера и видит в нем если не конкурента, то определенный рычаг для изменения политической ситуации в РФ.

Но действительно ли на фигуру Навального нужно обращать так много внимания Украине?

Взгляды Навального

Российский оппозиционер, как его привыкли называть в последнее время, сразу ассоциируется с его расследованиями. Пожалуй, одним из самых популярных до сих пор является его работа под названием Он вам не Димон, в которой Навальный рассказывает о скрытом состоянии тогда еще премьер-министра российского правительства Дмитрия Медведева.

Там говорилось о том, как Медведев создал собственную коррупционную схему, которая состояла из ряда благотворительных организаций.

После этого было еще много громких расследований об окружении президента РФ Владимира Путина, которые, к сожалению для жителей России, не привели к значительной реакции со стороны властей. Да, многие российские граждане обратили внимание на действительно резонансные расследования, однако этого оказалось недостаточно для иной реакции власти, кроме как требования удалить видео Он вам не Димон.

Но сам Навальный, как политическая фигура, не является значительной оппозицией. Например, вспомним его заявления об аннексии Крыма в 2014 году. Тогда он рассказывал о том, что передача Крыма Украине была “ошибкой”, и он бы не вернул его Украине, даже несмотря на то, что полуостров захватили в нарушение международных норм.

– Крым – это бутерброд с колбасой, или что, чтоб его туда-сюда возвращать? Учитывая политику и восстановление справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный, – говорил Навальный в 2014 году.

Да, он хотел много сделать именно для России – разрушить тот устрой, при котором все решения принимаются одним человеком, а всех несогласных задерживают правоохранители. Подобное мы увидели даже с прибытием Навального в РФ, когда несколько полицейских взяли под руки пожилого мужчину с российским флагом и шапкой с надписью Навальный.

Согласно его программе на президентских выборах 2018 года, Навальный хотел предложить и переориентацию внешней политики России, в частности в Сирии и в Украине. Прекратить тратить средства на войны и сосредоточиться на улучшении жизни населения.

Стоит понимать, что для Навального важна российская риторика, а не украинская. Он вряд ли будет поддерживать действия Кремля в Украине, но и от выигрышных для себя позиций не откажется.

– И еще один миф. Про Навального. Который вот этим вот “девочка, водочки нам налей” показывает, как Украина теперь далека от России. Украинцы в шоке, когда видят такое от лидера оппозиции России. Но фишка в том, что Навальный хочет быть президентом России. А не Украины. И хочет нравиться русским, а не украинцам. А Россия все еще живет в фильме Брат-2. И Навальный говорит с клиентом на его языке. Просто мы не клиент. И очень хорошо, что не клиент, – считает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Однако все попытки оппозиционера попасть в политику жестко пресекались под любым предлогом. В настоящее время для российских “верхов” он больше неприятный расследователь, чем значительная политическая фигура.

Но его все равно могут использовать в реализации определенных политических планов.

Политическая игра с Навальным

Есть мнение, что заключение Навального – лишь первый шаг к реализации планов Путина и его ближайшего окружения. 19 сентября 2021 должны состояться выборы в Государственную Думу РФ, к которым необходимо готовиться уже сейчас.

– Возвращение Навального назад, в широком и в узком смысле – в тюрьму, следует рассматривать как продуманный шаг перед осенними выборами в Думу. Рейтинг партии власти сократился вдвое – до 30%. Поэтому выборы в сентябре 2021 могут пройти по оппозиционной повестке. На это и ставит Навальный, который в российской тюрьме становится оппозиционером номер один, – пишет экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.

В комментарии Фактам ICTV политолог Олег Саакян заявил, что ситуация с Навальным не ограничивается выборами в Госдуму РФ.

Это часть реализации многих планов, которые еще недавно были в работе.

– Задержание (Навального, – Ред.) является одной из важных вех современной политической истории России, ведь запускает в публичном дискурсе процесс подготовки к парламентским и президентским выборам. Это не значит, что они стартовали сейчас, они в виде проекта Преемник стартовали заранее. Последние год-полтора можно отслеживать, как этот проект разворачивается – ускоряясь, замедляясь, прощупывая. Тем не менее, начали играть в момент после Путина, – считает Саакян.

Роль Навального в процессе формирования политического строя после действующего президента РФ сейчас трудно определить. Скорее всего, его необходимость станет ясна только в конце того “представления”, которое вокруг него развернулось.

На заключение оппозиционера могут делать ставки одновременно как люди, готовые к кардинальному изменению ситуации в России, так и действующая власть. С одной стороны, он может стать неким “мучеником” в глазах россиян, с другой – примером для любого, кто попытается пойти против “верхушки”.

В то же время, эта политическая игра точно будет влиять на ситуацию в РФ, даже если Навальному ничего не удастся изменить. А это значит, что и ближайшие соседи могут почувствовать последствия политического противостояния в России, ведь подобное неоднократно происходило.

Как Украине лучше

Конечно, Украина никоим образом не может повлиять на внутренние процессы в РФ, ведь для этого у нас просто нет ресурсов. И то, что мы так сильно следим за ситуацией с Навальным не является чем-то положительным.

– Эта ситуация показала, насколько глубоко мы находимся в российском дискурсе, как наивно воспринимаем российские внутриполитические процессы: через призму демократизации или украинского постсоветского опыта, симпатизируя антипутинской оппозиции. Вместе с тем, сводим всю ситуацию к кремлевской элите. Таким образом мы начинаем жить российской внутренней политикой, драматизировать ее и делать ложные выводы относительно реального процесса, – рассказывает Саакян.

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Однако для нас есть определенная важность в ситуации. РФ – основной двигатель дестабилизации ситуации в Украине. О войне на Донбассе, аннексии Крыма и сотнях политзаключенных, пожалуй, никому не нужно напоминать.

То, что Россия обращает свое внимание на внутренние проблемы, может сыграть в нашу пользу.

Ведь чем больше проблем у нее будет внутри, тем меньше она будет думать о том, когда нужно отправлять очередной “гуманитарный” конвой на Донбасс.

– Чем больше ада в России, тем хуже России. И тем лучше нам, потому что весь вот этот “адок” ослабляет агрессора. Так что полная неадекватность Путина помогает приблизить коллапс самой России. И нам главное вовремя отойти, когда все это начнет заваливаться. Ведь пока Россия не развалится, пока не ослабнет и не будет требовать поставки еды голодающим, Крым никогда не вернется. И на Донбассе останутся орки. Нам нужен развал России. Если, конечно, мы хотим вернуть Крым, – пишет Фурса.

Однако, по мнению Саакяна, в ситуации, когда Украина выступает исключительно наблюдателем, стоит остерегаться возможных шагов Кремля.

Пока мы не знаем, как может измениться поведение РФ на международной арене из-за ареста Навального.

– Внутренние обострения в России, период нестабильности – это может привести к более агрессивным и дерзким действиям РФ. Нам важно анализировать новые риски и возможное поведение в этом состоянии в отношении Украины, чтобы минимизировать вызовы и воспользоваться окнами возможностей, – считает политолог.

Ситуация Навального должна стать исключительно российской повесткой, на которую Украина будет обращать внимание только после того, как увидит реакцию, которая непосредственно будет влиять на нас.

А бороться за свободу российского оппозиционера можно только учитывая нарушения прав человека. Надеяться на то, что он станет значительной политической фигурой в РФ, не стоит.

Украина действительно давно отошла от российского дискурса. И чем меньше внимания мы будем обращать на события в России, которые непосредственно нас не касаются – тем лучше.