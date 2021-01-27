Співробітники ФСБ, які отруїли Навального, причетні до трьох вбивств – Bellingcat

Група співробітників ФСБ, яка, ймовірно, організувала отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, причетна до вбивства ще трьох осіб.

У новому розслідуванні Bellingcat та The Insider йдеться, що співробітники причетні до смертей журналіста Тимура Куашева, політика Микити Ісаєва і активіста Руслана Магомедрагімова.

У всіх трьох випадках офіційна причина смерті була визначена як ненасильницька, проте обставини інцидентів дозволяють в цьому засумніватися – а маршрути співробітників ФСБ збігаються з маршрутами або місцезнаходженням убитих.

Журналіст і правозахисник Тимур Куашев 1 серпня 2014 року був знайдений мертвим на околиці Нальчика. У нього під пахвою виявили слід від шприца, а на обличчі і колінах були синці та гематоми, але офіційною причиною смерті була названа гостра коронарна недостатність.

Розслідувачі зв’язали смерть Куашева з групою ФСБ, проаналізувавши їх переміщення. Костянтин Кудрявцев приїхав в Нальчик 13 липня, 22 липня в Мінеральні Води прилетів Іван Осипов, а Денис Мачікін і Роман Матюшин прибули у Владикавказ 29 липня. У Матюшина, Мачікіна і Камчазова були зворотні квитки в Москву на 30 липня, у Осипова – на 31-ше, але пізніше всі вони поміняли ці квитки на день пізніше.

– Мабуть, щось пішло не за планом – і все зрушилося на один день, – роблять висновок розслідувачі.

Bellingcat і The Insider з’ясували, що по маршруту переміщення від будинку Куашева, де його бачили живим востаннє, до місця виявлення тіла виявилися відключені всі камери.

Журналісти зазначають, що Куашев був одним з небагатьох незалежних журналістів в регіоні і мав багато недоброзичливців.

Лідер руху Нова Росія Микита Ісаєв помер 16 листопада 2019 року в поїзді Тамбов – Москва. Офіційною причиною смерті названо серцевий напад – але ще до результатів експертизи тіло було піддано кремації з волі самого покійного.

У базі даних перельотів співробітників ФСБ розслідувачі виявили сім збігів щодо міст та дат поїздок протягом останнього року його життя. Збігів по останній поїздці Ісаєва в Тамбов немає, але метадані телефону одного з учасників групи показують, що він був у місті в один час з політиком.

Автори розслідування припустили, що співробітники ФСБ могли або використовувати інші імена або доїхати до Тамбова з Москви на машині.

Bellingcat і The Insider відзначають, що Ісаєв був абсолютно лояльним Кремлю і визнають, що у них немає однозначних пояснень, чим провладний політик міг не догодити ФСБ. Розслідувачі пишуть, що Ісаєв міг працювати на Службу зовнішньої розвідки, а приводом для вбивства могли бути якісь його дії, які були інтерпретовані спецслужбами як зрада.

У розслідуванні підкреслюється, що жодних даних, що підтверджують цю гіпотезу, немає.

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Активіст громадського руху Єдність Руслан Магомедрагімов був знайдений мертвим у своїй машині 24 березня 2015 року в місті Каспійськ в Дагестані. Хоча слідів насильства виявлено не було, за офіційною версією, він помер від задухи.

За твердженнями родичів покійного, на його шиї були дві точки, схожі на сліди від уколів шприцом.

Розслідувачі з’ясували, що один з учасників групи – Іван Осипов – двічі прилітав до Махачкали в січні 2014 року, а також прилетів до Владикавказа за чотири дні до смерті активіста, а через два дні після цього повернувся в Москву. За тиждень до вбивства це місто також відвідав Костянтин Кудрявцев, ще один член групи.

Розслідувачі підкреслюють, що у Осипова були й інші поїздки до Махачкали, тому ймовірність збігу повністю виключити не можна. Також вони визнають, що вбивство шляхом уколу шприцом – це вкрай нехарактерний спосіб для співробітників силових структур.

Через рік після смерті Магомедрагімова знайдено мертвим голову руху Назіма Гаджієва – офіційною причиною смерті були численні ножові поранення.

Автори розслідування припускають, що організація, яка виступала за ідею возз’єднання лезгін Росії і Азербайджану шляхом створення автономії Лезгістан, могла розглядатися ФСБ як ворожа, оскільки спецслужба агресивно реагує на організації, які просувають ідеї національної автономії.

Джерело: The Insider