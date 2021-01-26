Президенты США Джо Байден впервые после инаугурации поговорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Джен Псаки сообщила, что Байден разговаривал с Путиным в полдень с намерением обсудить новый договор СНВ, Украину, кибер-взлом Solarwinds, Афганистан и отравление Алексея Навального.

В Белом доме отметили, что Байден заявил Путину о поддержке суверенитета Украины.

В пресс-службе Кремля, со своей стороны, заявили, что президенты обсуждали ситуацию в Украине.

По словам Псаки, Байден оказывал давление на Путина в связи с российской шпионской кампанией против США и выразил обеспокоенность по поводу ареста Алексея Навального.

— Его (Байдена. — Ред.) намерением было также дать понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо в защиту наших национальных интересов в ответ на злонамеренные действия России, — отметила Псаки.

Также Байден отметил в разговоре с Путиным, что Северный поток-2 плохая сделка для Европы.

Агрессивные действия России

Президент США Джо Байден дал поручение для разведки, чтобы она собрала информацию о возможных враждебных действиях России.

Более того, Байден не планирует перезапускать отношения с Россией. Напротив, речь шла даже о подготовке новых мер в ответ на ее агрессивные действия.