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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Лавина в Альпах: лижник три години перебував під снігом, а врятував його телефон

У французьких Альпах 50-річний лижник вижив після сходження лавини, пробувши під снігом дві години та 40 хвилин. Чоловік відбувся переломом стегна.

Лавина в Альпах: лижник три години перебував під снігом, а врятував його телефон

До пошуків лижника залучили майже 100 осіб із рятувальними собаками.

Однак виявити місцезнаходження змогли лише за допомогою спеціального пристрою Wolfhound, який вказав на мобільний телефон зниклого.

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– Я думаю, це диво! Шанси вижити через 20 хвилин після сходження лавини зазвичай незначні. Над чоловіком було 2,5 м снігу, але його захищало дерево. Саме це завадило лавині розчавити його. Сніг оточив лижника, але в нього була повітряна “кишеня”, – пояснив представник рятувальної команди PGHM Олександр Гретер.

Лавина в Альпах

У січні колишній президент банку Raiffeisen Landesbank Міхаель Грюнер разом із дружиною Монікою Гампер загинули через лавину в Альпах.

Трагедія сталася на гірськолижному курорті Шнальсталі в Італії. Пару накрило снігом на висоті близько 2,2 тис. м.

Постраждалих звільнили, але медики не змогли їх врятувати.

Джерело: The local

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