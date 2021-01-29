У французьких Альпах 50-річний лижник вижив після сходження лавини, пробувши під снігом дві години та 40 хвилин. Чоловік відбувся переломом стегна.

До пошуків лижника залучили майже 100 осіб із рятувальними собаками.

Однак виявити місцезнаходження змогли лише за допомогою спеціального пристрою Wolfhound, який вказав на мобільний телефон зниклого.

– Я думаю, це диво! Шанси вижити через 20 хвилин після сходження лавини зазвичай незначні. Над чоловіком було 2,5 м снігу, але його захищало дерево. Саме це завадило лавині розчавити його. Сніг оточив лижника, але в нього була повітряна “кишеня”, – пояснив представник рятувальної команди PGHM Олександр Гретер.

Лавина в Альпах

У січні колишній президент банку Raiffeisen Landesbank Міхаель Грюнер разом із дружиною Монікою Гампер загинули через лавину в Альпах.

Трагедія сталася на гірськолижному курорті Шнальсталі в Італії. Пару накрило снігом на висоті близько 2,2 тис. м.

Постраждалих звільнили, але медики не змогли їх врятувати.

Джерело: The local