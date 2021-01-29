Российский Telegram-канал Mash впервые побывал в знаменитом дворце Путина под Геленджиком, который недавно показал в своем расследовании оппозиционер Алексей Навальный.

Журналисты объяснили, что снять экскурсию по дому им помог представитель технического надзора, который следит за строительством уже шесть лет. Снимать разрешили территорию, само здание внутри и даже людей, которые там работают.

В расследовании же Навального, наоборот, говорилось, что добраться до дворца невозможно, поскольку над объектом установлена ​​бесполетная зона. В морской акватории вблизи мыса Идокопас также установлен пограничный режим и действует запрет на прохождение лодок. Поэтому, как съемочной группе удалось туда попасть, неизвестно.

На видео журналист говорит, что сейчас дворец находится на нулевом этапе строительства. Возле здания и внутри много стройматериалов и строителей.

— Это сплошной бетон. Все находится на нулевом этапе строительства. Если коротко, то перед друзьями нечем похвастаться, — комментирует журналист.

Также на видео видно, что в целом дворец готов только снаружи. Работы внутри не дошли даже до стадии отделки помещений. По словам человека, проводившего экскурсию, закончить работы планируют через пять-шесть лет.

Дворец для Путина

19 января российский оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал фильм-расследование Дворец для Путина, который сейчас уже имеет более 100 млн просмотров на YouTube.

В нем он рассказал, как президент России построил себе на побережье Черного моря под городом Геленджик дворец площадью 17,7 тыс. квадратных метров.

Согласно расследованию, строительство финансировали компании, связанные с друзьями Владимира Путина, с помощью фиктивных арендных платежей и других коррупционных схем.

Сам Путин сказал, что ни он, ни его родственники никогда не владели объектом, о котором говорится в расследовании.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что дворец под Геленджиком принадлежит не Владимиру Путину, а предпринимателям. Но их имена он называть отказался.