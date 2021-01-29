Російський Telegram-канал Mash вперше побував у славнозвісному палаці Путіна під Геленджиком, який нещодавно показав у своєму розслідуванні опозиціонер Олексій Навальний.

Журналісти пояснили, що зняти екскурсію будинком їм допоміг представник технічного нагляду, який стежить за будівництвом уже шість років. Знімати дозволили територію, саму будівлю всередині і навіть людей, які там працюють.

У розслідуванні Навального, навпаки, йшлося про те, що дістатися палацу неможливо, оскільки над об’єктом встановлено безпольотну зону. У морській акваторії поблизу мису Ідокопас також встановлено прикордонний режим і діє заборона на проходження човнів. Тому, як знімальній групі вдалося туди потрапити, невідомо.

На відео журналіст говорить, що наразі палац перебуває на нульовому етапі будівництва. Біля будівлі і всередині багато будматеріалів і будівельників.

– Це суцільний бетон. Все перебуває на нульовому етапі будівництва. Якщо коротко, то перед друзями нічим похвалитися, – коментує журналіст.

Також на відео видно, що загалом палац готовий тільки зовні. Роботи всередині не дійшли навіть до стадії оздоблення приміщень. За словами провідника, який проводив екскурсію, закінчити роботу планують за п’ять-шість років.

Палац для Путіна

19 січня російський опозиціонер і засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний опублікував фільм-розслідування Палац для Путіна, який наразі вже має понад 100 млн переглядів на YouTube.

У ньому він розповів, як президент Росії побудував собі на узбережжі Чорного моря під містом Геленджик палац площею 17,7 тис. квадратних метрів.

Згідно з розслідуванням будівництво фінансували компанії, пов’язані з друзями Володимира Путіна, за допомогою фіктивних орендних платежів та інших корупційних схем.

Сам Путін сказав, що ані він, ані його родичі ніколи не володіли об’єктом, про який йдеться в розслідуванні.

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що палац під Геленджиком належить не Володимиру Путіну, а підприємцям. Але їхні імена він називати відмовився.