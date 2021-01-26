Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что дворец под Геленджиком, о котором говорится в расследовании оппозиционера Алексея Навального, принадлежит не Владимиру Путину, а предпринимателям.

В то же время в Кремле считают некорректным разглашать имена владельцев этого объекта.

— Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько (предпринимателей, — Ред.) прямо или косвенно владеют им, — заявил пресс-секретарь Путина.

25 января Путин заявил, что дворец ему не принадлежит. Однако журналисты во время разговора с Песковым отметили, что в расследовании и не идет речь о том, что он является владельцем объектов юридически. А говорится, что сам комплекс зарегистрирован на некоторых номинальных лиц.

— Не согласен с вами. В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина. И Путин однозначно ответил отрицательно на этот вопрос. Кроме того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, касательно собственности, к этому объекту, — подчеркнул пресс-секретарь.

Он добавил, что сейчас невозможно узнать все детали о дворце под Геленджиком, даже с учетом интереса общественности.

25 января президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал расследование Алексея Навального под названием Дворец для Путина.

Путин ответил, что не смотрел фильм Навального, но “листал видеоподборку” от своих помощников.

Большинство кадров по расследованию он назвал “компиляцией и монтажом”. А все, что указано в качестве собственности, “не принадлежит и никогда не принадлежало” ему.