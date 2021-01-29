В Китае за взяточничество и многоженство казнили топ-менеджера

В Китае казнили бывшего главу государственной компании China Huarong Asset Management, которая занималась управлением активами, Лай Сяоминя.

— Сегодня утром народный суд средней ступени Тяньцзиня в соответствии с утвержденной законом процедуры привел в исполнение смертный приговор в отношении Лай Сяоминя, — сообщил центральное телевидение КНР.

Перед исполнением смертного приговора Сяоминю разрешили встретиться с ближайшими родственниками.

Мужчину приговорили к смертной казни 5 января. Суд признал его виновным в растрате более чем 25 млн юаней (около $3,9 млн), в получении взятки в размере 17,9 млрд юаней (около $280 млн), а также многоженстве. Сяоминь долгое время жил со многими женщинами как мужчина, хотя был женат.

Китайские СМИ пишут, что у Лай Сяоминя было более 100 квартир и столько же любовниц. По разной информации, он устроил своих любовниц на высокие должности в 33 государственных предприятиях.

Расследование против Сяоминя началось в 2018 году. В том же году его отстранили от должности и исключили из партии.

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В 2020 году в документальном фильме для центрального телевидения КНР он рассказал, что хранил драгоценности, деньги и другие активы в квартире в Пекине, которую он назвал супермаркет.

В то же время, мужчина заявил, что не потратил из денег, полученных взятками, ни гроша, а надеялся сохранить их для своих детей.

China Huarong — одна из четырех компаний, основанных китайским правительством после Азиатского финансового кризиса 1997 года.

В США расширили методы казни

Министерство юстиции США изменило нормы осуществления казни преступников на федеральном уровне.

В штатах, где разрешена смертная казнь, применяют специальные инъекции. Однако власти часто сталкивается с тем, что фармацевтические компании отказываются предоставлять правительству препараты, поэтому в ряде штатов используют альтернативные методы казни.