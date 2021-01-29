У Китаї за хабарництво і багатоженство стратили топ-менеджера

У Китаї стратили колишнього голову державної компанії China Huarong Asset Management, яка займалася управлінням активами, Лай Сяоміня.

— Сьогодні вранці народний суд середнього ступеня Тяньцзіня відповідно до затвердженої законом процедури привів у виконання смертний вирок щодо Лай Сяоміня, – повідомило центральне телебачення КНР.

Перед виконанням смертного вироку Сяоміню дозволили зустрітися із найближчими родичами.

Чоловіка засудили до смертної кари 5 січня. Суд визнав його винним у розтраті понад 25 млн юаней (близько $3,9 млн), в отриманні хабара на 1,79 млрд юаней (близько $280 млн), а також багатоженстві. Сяомінь тривалий час жив з багатьма жінками як чоловік, хоча був одружений.

Китайські ЗМІ пишуть, що у Лай Сяоміня було понад 100 квартир і стільки ж коханок. За різною інформацією, він влаштував своїх коханок на високі посади у 33 державних підприємствах.

Розслідування проти Сяоміня розпочалося у 2018 році. Того ж року його усунули з посади та виключили з партії.

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У 2020 році у документальному фільмі для центрального телебачення КНР він розповів, що зберігав коштовності, гроші та інші активи у квартирі у Пекіні, яку він назвав супермаркет.

Водночас, чоловік заявив, що не витратив із грошей, здобутих хабарами, ні гроша, а сподівався зберегти їх для своїх дітей.

China Huarong – одна з чотирьох компаній, заснованих китайським урядом після Азійської фінансової кризи 1997 року.

У США розширили методи страти

Міністерство юстиції США змінило норми здійснення страти злочинців на федеральному рівні.

У штатах, де дозволена смертельна кара, застосовують спеціальні ін’єкції. Проте влада часто стикається з тим, що фармацевтичні компанії відмовляються надавати уряду препарати, тому у низці штатів використовують альтернативні методи страти.