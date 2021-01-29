В одному з житлових будинків у комуні Лангенцерсдорф в Австрії прогримів вибух, в результаті чого в будівлі обвалилися кілька поверхів.

Внаслідок вибуху зруйновані дах будівлі, третій та четвертий поверхи будівлі. Також пошкоджено сусідні будівлі та припарковані поруч автомобілі.

Наразі на місці інциденту працюють два поліцейські гелікоптери, лікарі швидкої допомоги та пожежники. Внаслідок рятувальної операції з-під завалів вдалося успішно дістати одну людину.

— Одну людину визволили з-під ламків. Верхня частина будинку наразі повністю охоплена пожежею. Територія навколо будинку оточена, – заявив представник пожежної служби Франц Респергер.

Попередньою причиною вибуху вважають вибух газу.

Також до місця інциденту направили спеціальну Віденську професійну пожежну команду, яка, наприклад, під час землетрусів спеціально шукає людей.

Großeinsatz jetzt gerade in Langenzersdorf (Korneuburg): In einer Wohnung eines Mehrparteihauses kam es zu einer Explosion.https://t.co/yq9miyk7Cd pic.twitter.com/Gil9u4xxMj — heute.at (@Heute_at) January 29, 2021

Комуна Лангенцерсдорф знаходиться у федеральній землі Нижня Австрія. Видання Heute зазначає, що вибухи газу у будинках є тривалою та трагічною історією цього регіону.

У 2010 році у місті Санкт-Пельтен в наслідок вибуху будинку загинули п’ять осіб. А 22 роки тому у Вільгельмсбурзі (округ Санкт-Пельтен) стався руйнівний вибух після того, як під час ремонтних робіт працівник просвердлив газову трубу.

Вибух у Мадриді

20 січня у центрі Мадрида пролунав вибух. Його причиною став витік газу.

Внаслідок чого, зруйнована частина багатоповерхової біля церкви Virgen de la Paloma. Потужний вибух зруйнував чотири верхні поверхи.

Джерело: Heute