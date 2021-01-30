Чтобы хватило другим: ВОЗ призывает развитые страны притормозить с Covid-вакцинацией

Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить вакцинацию против Covid-19, чтобы препаратов хватило другим странам.

Об этом заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

— Мы просим все страны, которые имеют такую ​​возможность: остановитесь, подождите другие группы стран, где еще не начали вакцинацию.

Вместо того, чтобы охватить вакцинами одну страну, нам нужно охватить все, и делать это надо вместе, — подчеркнула она.