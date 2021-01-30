Чтобы хватило другим: ВОЗ призывает развитые страны притормозить с Covid-вакцинацией

Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить вакцинацию против Covid-19, чтобы препаратов хватило другим странам.
Об этом заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.
— Мы просим все страны, которые имеют такую возможность: остановитесь, подождите другие группы стран, где еще не начали вакцинацию.
Вместо того, чтобы охватить вакцинами одну страну, нам нужно охватить все, и делать это надо вместе, — подчеркнула она.
В ВОЗ ранее также раскритиковали решение Европейского Союза установить ограничения на экспорт вакцин от коронавируса.
По словам вице-президента организации Марианджела Симао, такое решение является очень тревожной тенденцией.
Организация не впервые критикует развитые страны неравномерным распределением вакцин в мире.
В середине января генеральный директор ВОЗ отметил, что мир находится на грани катастрофического морального провала.
Коронавирус в мире
Статистика коронавируса в мире на вечер 30 января свидетельствует о 101 406 059 инфицированных. За последние 24 часа зафиксировали еще 562 тысячи больных.
От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 191 898 человек, за сутки — 15 129.