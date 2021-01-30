Аби вистачило іншим: ВООЗ закликає розвинені країни пригальмувати з Covid-вакцинацію

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала розвинені країни сповільнити вакцинацію проти Covid-19, аби препаратів вистачило іншим країнам.
Про це заявила речниця ВООЗ Маргарет Гарріс.
– Ми просимо всі країни, які мають таку можливість: зупиніться, зачекайте на інші групи країн, де ще не почали вакцинацію.
Замість того, щоб охопити вакцинами одну країну, нам потрібно охопити всі, й робити це треба разом, – наголосила вона.
У ВООЗ раніше також розкритикували рішення Європейського Союзу встановити обмеження на експорт вакцин від коронавірусу.
За словами віце-президента організації Маріанджела Сімао, таке рішення є дуже тривожною тенденцією.
Організація не вперше критикує розвинені країни через нерівномірний розподіл вакцин у світі.
У середині січня генеральний директор ВООЗ зазначив, що світ перебуває на межі катастрофічного морального провалу.
Коронавірус у світі
Статистика коронавірусу в світі на вечір 30 січня свідчить про 101 406 059 інфікованих. За останні 24 години зафіксували ще 562 тисячі хворих.
Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 2 191 898 людей, за добу – 15 129.