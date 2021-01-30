Аби вистачило іншим: ВООЗ закликає розвинені країни пригальмувати з Covid-вакцинацію

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала розвинені країни сповільнити вакцинацію проти Covid-19, аби препаратів вистачило іншим країнам.

Про це заявила речниця ВООЗ Маргарет Гарріс.

– Ми просимо всі країни, які мають таку можливість: зупиніться, зачекайте на інші групи країн, де ще не почали вакцинацію.

Замість того, щоб охопити вакцинами одну країну, нам потрібно охопити всі, й робити це треба разом, – наголосила вона.