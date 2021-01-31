Перед началом процесса об импичменте команду Трампа оставили 5 адвокатов — СМИ

Перед началом процесса об импичменте бывшему президенту США Дональду Трампу пятеро адвокатов из его команды отказались участвовать в деле и представлять сторону защиты.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники. Известно, что якобы оставили команду Бутч Бауэрс и Дебора Барбье, которые должны были стать двумя ведущими адвокатами.

Также отказались участвовать в деле юрист Джош Говард из Северной Каролины и Джонни Гассер и Грег Харрис из Южной Каролины.

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Импичмент Трампу

После штурма Капитолия 6 января Палата представителей США проголосовала за импичмент бывшему президенту Дональду Трампу.

Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу, когда толпа его сторонников ворвался в здание Конгресса. Именно в тот момент утверждали победу новоизбранного президента США Джо Байдена.

Процесс импичмента Дональду Трампу начнется 8 февраля.