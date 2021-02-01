Масштабные акции с требованием освободить Навального прошли в более чем 100 городах России. Они проходили от Дальнего Востока до Москвы.

В ожидании протестов столичная мэрия закрыла семь станций метрополитена и практически весь центр. А Дворцовая площадь Санкт-Петербурга выглядела так, как будто власть готовилась к войне.

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После того как оппозиция в Москве изменила места дислокации, демонстранты пришли в СИЗО Матросская тишина, где находился Навальный. Там и начался разгон протестующих. Задержали и жену оппозиционера — Юлию.

Силовики жестко зачистили площадь трех вокзалов. Досталось даже известному журналисту Николаю Сванидзе, который по иронии входит в совет по правам человека при Путине.

Людей били иногда до потери сознания. Не обращали внимания ни на пол ни возраст. В Красноярске и Владивостоке протестующие водили хороводы, но и за это их паковали в автозаки.

С особой жестокостью разгоняли митинги в Челябинске. Правоохранители молотили людей дубинками. В Новосибирске и Екатеринбурге на протесты вышло даже больше людей, чем 23 января — более 15 тыс.

В Санкт-Петербурге полиция применила электрошокеры и газ. В целом по стране арестовано более 4 тыс. человек. По масштабности нынешние акции эксперты уже сравнивают с протестами на Болотной в 2012 году.

Полиция действовала с особой жестокостью. Общество шокировал инцидент в Санкт-Петербурге, где полицейский ударил ногой в живот 54-летнюю женщину.

У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. На следующий день полицейский пришел к женщине в больницу с цветами — извинялся и оправдывался.

Горячо в Москве было и на протяжении недели. Через два дня после митингов столицу России охватила серия задержаний сторонников Алексея Навального.

Обыски проводили у брата Алексея Навального и еще нескольких соратников оппозиционера. Олега Навального и еще четырех активистов задержали и отправили в СИЗО. Председатель Альянса врачей Анастасия Васильева во время зачитывания условий обыска, играла на фортепиано.

Статья, которую инкриминируют задержанным — нарушение санитарных правил, что может привести к массовому заболеванию коронавирусом.

Алексей Навальный узнал об арестах соратников от адвокатов на суде, когда рассматривали апелляцию о его освобождении. Суд апелляцию Навального, конечно, не удовлетворил.

Судебное заседание по существу делу состоится 2 февраля. Но напрасно надеяться, что Навального отпустят, говорят эксперты. Впрочем, оппозиции частично удалось достичь другой цели — разбудить Россию запросом на социальную справедливость.

Очевидно, фильм Алексея Навального о дворце для Путина таки взял россиян за живое. За две недели его посмотрели в Youtube более 100 млн раз.

Кремль в ответ решил сделать ход конем и запустил к тайному дворцу свои пропагандистские СМИ. Как раз, когда там проходит реконструкция. И понятно появилась нужна версия. Якобы на самом деле это никакой не дворец Путина, а апартотель.

Чтобы там ни говорили кремлевские СМИ — обнародование фактов о роскоши дворца, которым позавидовала бы императорская семья Романовых, очевидно не на шутку разозлило Владимира Путина. Поскольку это реально портит его имидж неподкупного попечителя о народе.

Масла в огонь подлило и новое расследование издание Bellingcat. В нем утверждается, что члены группы ФСБ, организовавших покушение на Навального, могут быть причастны также к смертям четырех оппозиционных журналистов и активистов. В Кремле прокомментировали, что с расследованием не знакомы, потому что не имели не это времени.

Протестные акции организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального, который выжил после отравления ядом Новичок, но все равно оказался в российской тюрьме.

Подогрел интерес к протестам и новый фильм команды оппозиционера о черноморском дворце Владимира Путина. Собственно, благодаря фильму в руках протестующих и оказались ершики, ведь, по данным Навального, у Путина во дворце используют подобные приспособления стоимостью в €700 за штуку.