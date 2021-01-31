На акциях протеста в России, которые проходят в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержали уже более 1 тыс. человек.

Больше всего задержанных — в Москве (142). Силовики начали разгонять людей на Площади трех вокзалов. На вход и выход закрыли четыре станции метро в центре Москвы. На Комсомольской площади не работает интернет.

В Санкт-Петербурге задержали 26 протестующих. Telegram-каналы сообщают, что полицейские распылили газ на Сенной площади после того, как было несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов, и применили электрошокер при задержании мужчины.

Протестующий, которого при задержании ударили электрошокером, лежит на полу в автобусе — у него судороги. Мужчину поливают водой, пытаются откачать, передает корреспондент RTVI pic.twitter.com/x1v9BvXdu7 — RTVI (@RTVi) January 31, 2021

Среди других городов лидером по количеству задержанных является Владивосток (113 человек). После него идут Красноярск (93), Новосибирск (91), Пермь (40) и Новокузнецк (36).

31 января в России проходят протесты в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Его задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево.

Навальный свое задержание и избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей в течение 30 суток называет незаконным. Сейчас он находится в следственном изоляторе Матросская тишина.

Люди, которые выходили на протесты в прошлую субботу 23 января и вышли сегодня, требуют освободить его из СИЗО.

Источник: ОВД-инфо, Фонтанка

Фото: Владимир Терешков/RTVI