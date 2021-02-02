Людей, які перебувають під адміністративним арештом після акції протесту 31 січня в Москві, вже дев’ять годин тримають в автозаках.

За словами затриманих, через те, що не вистачає місць в спецприймальнику в селі Сахарове, вишикувалася черга з автозаків.

Один із затриманих розповів, що минуло понад 40 годин, а люди досі піддаються тортурам. За його словами, останні дев’ять годин затримані перебувають у переповненому автобусі, деякі з них вимушені стояти. Їх майже не годують і не відпускають в туалет.

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ЗМІ повідомляють, що в черзі в Сахарове стоять щонайменше п’ять заповнених автозаків. В одному з них перебуває 31 людина, хоча місць для сидіння тільки 23.

За словами активістів, у Санкт-Петербурзі схожа ситуація. Людей тримають в автозаках, у яких нічим дихати через вихлопні гази, і не дають навіть гарячої води.

Протести в Росії проходили 23 і 31 січня. Люди виходили на вулиці міст і вимагали звільнити з СІЗО російського опозиціонера Олексія Навального.

Його затримали 17 січня в московському аеропорту Шереметьєво, коли він повернувся з Німеччини. Сам політик своє затримання називає незаконним.

За інформацією правозахисників, на акціях протесту 31 січня затримали понад сім тис. людей.

2 лютого Симоновський суд розгляне вимогу Федеральної служби виконання покарань Росії замінити умовний термін Олексія Навального на реальний у справі Ів Роше.

Джерело: Дождь