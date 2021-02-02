2 февраля суд рассматривал ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний России о замене условного срока Алексея Навального на реальный по делу об Ив Роше.

Согласно решению, суд отменил условный срок Навального и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.

В то же время почти год с этого срока Навальный уже отсидел, ему осталось 2 года и 8 месяцев.

Его защитники готовятся к апелляции.

Акции под судом и дело Ив Роше

Во вторник, 2 февраля, сторонники Алексея Навального собрались под Симоновским судом Москвы, где рассматривали ходатайство ФСИН.

Они пришли поддержать оппозиционера. Туда же привезли силовиков, которые начали разгонять людей.

Алексея Навального задержали 17 января 2021 года в аэропорту сразу после возвращения из Германии, где он лечился после отравления Новичком в Томске.

Такой шаг правоохранители объяснили тем, что политик уклонялся от контроля, имея условный срок по делу Ив Роше. Еще в 2012 году против Навального возбудили уголовное дело, его обвиняли в хищении и легализации денежных средств французского подразделения компании Ив Роше. Тогда он получил условный срок.

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