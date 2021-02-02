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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Навального приговорили к 3,5 годам колонии

2 февраля суд рассматривал ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний России о замене условного срока Алексея Навального на реальный по делу об Ив Роше.

навальний

Согласно решению, суд отменил условный срок Навального и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.

В то же время почти год с этого срока Навальный уже отсидел, ему осталось 2 года и 8 месяцев.

Его защитники готовятся к апелляции.

Акции под судом и дело Ив Роше

Во вторник, 2 февраля, сторонники Алексея Навального собрались под Симоновским судом Москвы, где рассматривали ходатайство ФСИН.

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Они пришли поддержать оппозиционера. Туда же привезли силовиков, которые начали разгонять людей.

Алексея Навального задержали 17 января 2021 года в аэропорту сразу после возвращения из Германии, где он лечился после отравления Новичком в Томске.

Такой шаг правоохранители объяснили тем, что политик уклонялся от контроля, имея условный срок по делу Ив Роше. Еще в 2012 году против Навального возбудили уголовное дело, его обвиняли в хищении и легализации денежных средств французского подразделения компании Ив Роше. Тогда он получил условный срок.

Подробнее о суде по делу Навального читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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