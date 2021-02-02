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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Навального засудили до 3,5 років колонії

2 лютого суд розглядав клопотання Федеральної служби виконання покарань Росії про заміну умовного терміну Олексію Навальному на реальний у справі про Ів Роше.

навальний

Згідно з рішенням, суд скасував умовний термін Навального та засудив його до 3,5 років колонії загального режиму.

Водночас майже рік з цього терміну Навальний вже відсидів, йому залишилося 2 роки та 8 місяців.

Його захисники готуються до апеляції.

Акції під судом та справа Ів Роше

У вівторок, 2 лютого, прихильники Олексія Навального зібралися під Симоновським судом Москви, де розглядали клопотання ФСВП.

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Вони прийшли підтримати опозиціонера. Туди ж привезли силовиків, які розпочали розганяти людей.

Олексія Навального затримали 17 січня 2021 року в аеропорту одразу після повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєнням Новачком у Томську.

Такий крок правоохоронці пояснили тим, що політик ухилявся від контролю, маючи умовний термін у справі Ів Роше. Ще у 2012 році проти Навального порушили кримінальну справу, його звинувачували у розкраданні та легалізації коштів французького підрозділу компанії Ів Роше. Тоді він отримав умовний термін.

Детальніше про суд у справі Навального читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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