2 лютого суд розглядав клопотання Федеральної служби виконання покарань Росії про заміну умовного терміну Олексію Навальному на реальний у справі про Ів Роше.
Згідно з рішенням, суд скасував умовний термін Навального та засудив його до 3,5 років колонії загального режиму.
Водночас майже рік з цього терміну Навальний вже відсидів, йому залишилося 2 роки та 8 місяців.
Його захисники готуються до апеляції.
Акції під судом та справа Ів Роше
У вівторок, 2 лютого, прихильники Олексія Навального зібралися під Симоновським судом Москви, де розглядали клопотання ФСВП.
Вони прийшли підтримати опозиціонера. Туди ж привезли силовиків, які розпочали розганяти людей.
Олексія Навального затримали 17 січня 2021 року в аеропорту одразу після повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєнням Новачком у Томську.
Такий крок правоохоронці пояснили тим, що політик ухилявся від контролю, маючи умовний термін у справі Ів Роше. Ще у 2012 році проти Навального порушили кримінальну справу, його звинувачували у розкраданні та легалізації коштів французького підрозділу компанії Ів Роше. Тоді він отримав умовний термін.
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