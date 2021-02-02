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Факты / Мир / Росія
Марія Степанюк |

Если Навального посадят: в России опасаются белорусского сценария

В России выдвинули гипотезу, что в случае реального заключения Алексея Навального лидером российской оппозиции может стать его жена Юлия Навальная.

Юлія та Олексій Навальні

Так считает глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

— Решение за судом, на Западе понимают, что если Навальный будет отбывать реальный срок, то ставка может быть сделана на его жену, — сказал чиновник.

Он также отметил, что “подобные меры относительно Навальной уже проводятся”.

Также Климов добавил, что протестные акции на территории Российской Федерации — только верхняя частица айсберга.

— Задача-минимум для оппонентов России — сдерживать ее развитие, максимум — раздробить Россию, чтобы она исчезла как единое государство с карты мира.

Ранее Климов уже заявлял, что в ситуации с Навальным западные кураторы могут обыграть белорусский сценарий со Светланой Тихановской.

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2 февраля в Мосгорсуде рассматривают требование Федеральной службы исполнения наказаний России заменить условный срок оппозиционеру Алексею Навальному на реальный по делу Ив Роше.

Людей, которые пришли поддержать политика к зданию суда, начали массово задерживать. По состоянию на 12.00 по киевскому времени задержали более 200 человек.

В суд приехала жена Навального Юлия. Сначала ее не пускали на территорию суда, но благодаря адвокату Ольге Михайловой, женщине удалось пробиться на заседание.

Фото: Юлия Навальная

Источник: Газета.ru

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