Если Навального посадят: в России опасаются белорусского сценария

В России выдвинули гипотезу, что в случае реального заключения Алексея Навального лидером российской оппозиции может стать его жена Юлия Навальная.

Так считает глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

— Решение за судом, на Западе понимают, что если Навальный будет отбывать реальный срок, то ставка может быть сделана на его жену, — сказал чиновник.

Он также отметил, что “подобные меры относительно Навальной уже проводятся”.

Также Климов добавил, что протестные акции на территории Российской Федерации — только верхняя частица айсберга.

— Задача-минимум для оппонентов России — сдерживать ее развитие, максимум — раздробить Россию, чтобы она исчезла как единое государство с карты мира.

Ранее Климов уже заявлял, что в ситуации с Навальным западные кураторы могут обыграть белорусский сценарий со Светланой Тихановской.

2 февраля в Мосгорсуде рассматривают требование Федеральной службы исполнения наказаний России заменить условный срок оппозиционеру Алексею Навальному на реальный по делу Ив Роше.

Людей, которые пришли поддержать политика к зданию суда, начали массово задерживать. По состоянию на 12.00 по киевскому времени задержали более 200 человек.

В суд приехала жена Навального Юлия. Сначала ее не пускали на территорию суда, но благодаря адвокату Ольге Михайловой, женщине удалось пробиться на заседание.

Фото: Юлия Навальная

Источник: Газета.ru