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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Tesla стала прибыльной впервые за 18 лет. И все благодаря бензиновым конкурентам

Американская компания Tesla, которая специализируется на изготовлении электромобилей, впервые стала прибыльной за все время существования.

Tesla стала прибыльной впервые за 18 лет. И все благодаря бензиновым конкурентам

В течение 18 лет на рынке лишь по итогам 2020 года предприятие вышло на чистый годовой доход. Сумма составила $721 млн. Ранее компания фиксировала только убытки, например, в 2019 году они достигали $862 млн.

По версии американского издания CNN, Tesla стала прибыльной не благодаря спросу на электронные автомобили. Она получила прибыль после продажи так называемых нормативных кредитов своим конкурентам. Благодаря этому они могли продавать автомобили, работающие на бензине.

В 2020 году благодаря такому виду доходов удалось заработать $1,6 млрд. Известно, что среди компаний, которые покупали в Tesla такие кредиты, есть General Motors и Fiat Chrysle.

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В отчете по итогам года говорится, что в течение 2020 года Tesla продала 499 550 электромобилей. Компания почти выполнила план генерального директора Илона Маска, который предусматривал 500 тыс. автомобилей в год.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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