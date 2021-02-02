Tesla стала прибутковою вперше за 18 років. І все завдяки бензиновим конкурентам

Американська компанія Tesla, яка спеціалізується на виготовленні електроавтомобілів, вперше стала прибутковою за весь час існування.

Протягом 18 років на ринку лише за підсумками 2020 року підприємство вийшло на чистий річний прибуток. Сума склала $721 млн. Раніше компанія фіксувала лише збитки, наприклад, у 2019 році вони сягали $862 млн.

За версією американського видання CNN, Tesla стала прибутковою не завдяки попиту на електронні автомобілі. Вона отримала прибуток після продажу так званих нормативних кредитів своїм конкурентам. Завдяки цьому вони мали змогу продавати автомобілі, які працюють на бензині.

У 2020 році завдяки такому виду доходів вдалося заробити $1,6 млрд. Відомо, що серед компаній, які купували у Tesla такі кредити, є General Motors і Fiat Chrysle.

У звіті за підсумками року йдеться, що протягом 2020 року Tesla продала 499 550 електромобілів. Компанія майже виконала план генерального директора Ілона Маска, який передбачав 500 тис. автомобілів на рік.