Ціна нафти Brent перевищила $57 за барель

Ціна квітневого ф’ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE зросла на 1,19% і досягла $57,02 за барель.

Востаннє ціна Brent була вищою за $57 за барель 13 січня 2021 року. Станом на 4.55 за київським часом нафта Brent торгувалася на рівні $57,06 за барель (+1,26%). Про це свідчать дані торгового майданчика.

На цій позначці востаннє Brent торгувалася ще у лютому 2020 року.

Станом на 6.24 за київським часом ціна на нафту Brent опустилася до $56.88 за барель.

Також вартість квітневого ф’ючерсу на нафту марки WTI зросла до $54,13 за барель (+1,32%). Максимальна ціна на неї доходила до $54,24.

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Ціни на нафту ростуть від початку 2021 року. Однією з причин росту ціни на нафту є негативна динаміка курсу долара до інших ключових валют. Водночас аналітики стверджували, що зниження запасів та ріст цін можуть спонукати виробників нафти збільшити видобуток.

Біржі США після інавгурації Байдена закрилися на історичному максимумі

Після інавгурації Джо Байдена 20 січня світові фондові індекси виросли до нових рекордних максимумів. Інвестори вірять у подальші стимули економіки США при новій адміністрації.

Індекс акцій MSCI по всьому світу зріс на 1%, встановивши новий рекорд. З початку січня індекс виріс на 3,3%.

ндекс Dow Jones виріс 0,63%, до 31 125,72, S&P 500 – а 1,13%, до 3842,01, а Nasdaq Composite – 1,73%, до 13424,96. Індекси S&P 500 і Nasdaq досягли рекордних максимумів.