Якщо Навального ув’язнять: у Росії побоюються білоруського сценарію

У Росії висунули гіпотезу, що в разі реального ув’язнення Олексія Навального лідером російської опозиції може стати його дружина Юлія Навальна.

Так вважає глава комісії Ради Федерації із захисту державного суверенітету РФ Андрій Клімов.

— Рішення за судом, на Заході розуміють, що якщо Навальний буде відбувати реальний термін, ставка може бути зроблена на його дружину, – сказав чиновник.

Він також зазначив, що “подібні заходи щодо Навальної вже проводяться”.

Також Клімов додав, що протестні акції на території Російської Федерації – лише верхня частинка айсберга.

— Завдання-мінімум для опонентів Росії – стримувати її розвиток, максимум – роздрібнити Росію, щоб вона зникла як єдина держава з карти світу.

Раніше Клімов вже заявляв, що у ситуації з Навальний західні куратори можуть обіграти білоруський сценарій зі Світланою Тіхановською.

2 лютого у Мосміськсуді розглядають вимогу Федеральної служби виконання покарань Росії замінити умовний термін опозиціонеру Олексію Навальному на реальний у справі Ів Роше.

Людей, які прийшли підтримати політика під будівлю суду, почали масово затримувати. Станом на 12.00 за київським часом затримали понад 200 осіб.

До суду приїхала дружина Навального Юлія. Спершу її не пускали на територію суду, але завдяки адвокату Ользі Михайловій, жінці вдалося пробитися на засідання.

Фото: Юлія Навальна

Джерело: Газета.ru