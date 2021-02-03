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Факты / Мир / Росія
Анастасія Дячкіна |

Новый рекорд беззакония: Кулеба отреагировал на заключение Навального

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на приговор для Алексея Навального в России.

Новый рекорд беззакония: Кулеба отреагировал на заключение Навального

Он назвал ситуацию с Навальным рекордным произволом в России. Глава ведомства призвал международное сообщество отреагировать.

Об этом он написал в своем Twitter.

— Российские власти установили новый рекорд беззакония, отравив, а затем заключив в тюрьму Алексея Навального, массовые задержания мирных демонстрантов в городах России. Ясно, что Россия не желает уважать права и свободы человека. Тогда надо заставить. Эта задача международного сообщества, — написал он.

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2 февраля в Москве суд рассматривал ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний России о замене условного срока Алексея Навального на реальный по делу об Ив Роше.

Согласно решению, суд отменил условный срок Навального и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.

В то же время почти год из этого срока Навальный уже отсидел, ему осталось 2 года и 8 месяцев.

В 2014 году оппозиционера приговорили к 3,5 годам условно. Навальный не признал свою вину, связывая уголовное преследование с политическими мотивами. В 2017 году испытательный срок продлили до 30 декабря 2020 года.

Однако в середине января Алексея Навального арестовали сразу после возвращения из Германии.

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