Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на приговор для Алексея Навального в России.

Он назвал ситуацию с Навальным рекордным произволом в России. Глава ведомства призвал международное сообщество отреагировать.

Об этом он написал в своем Twitter.

— Российские власти установили новый рекорд беззакония, отравив, а затем заключив в тюрьму Алексея Навального, массовые задержания мирных демонстрантов в городах России. Ясно, что Россия не желает уважать права и свободы человека. Тогда надо заставить. Эта задача международного сообщества, — написал он.

Russian authorities hit a new lawlessness record by poisoning, then imprisoning @navalny, mass detentions of peaceful protestors in Russian cities. Clearly, Russia isn’t willing to respect human rights & freedoms. Must be forced then. This is the task for international community. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 2, 2021

2 февраля в Москве суд рассматривал ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний России о замене условного срока Алексея Навального на реальный по делу об Ив Роше.

Согласно решению, суд отменил условный срок Навального и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.

В то же время почти год из этого срока Навальный уже отсидел, ему осталось 2 года и 8 месяцев.

В 2014 году оппозиционера приговорили к 3,5 годам условно. Навальный не признал свою вину, связывая уголовное преследование с политическими мотивами. В 2017 году испытательный срок продлили до 30 декабря 2020 года.

Однако в середине января Алексея Навального арестовали сразу после возвращения из Германии.