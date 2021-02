Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на вирок для Олексія Навального в Росії.

Він назвав ситуацію з Навальним рекордним свавіллям в Росії. Глава відомства закликав міжнародне співтовариство відреагувати.

Про це він написав у своєму Twitter.

Russian authorities hit a new lawlessness record by poisoning, then imprisoning @navalny, mass detentions of peaceful protestors in Russian cities. Clearly, Russia isn’t willing to respect human rights & freedoms. Must be forced then. This is the task for international community.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 2, 2021