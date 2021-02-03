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Факти / Світ / Росія
Анастасія Дячкіна |

Новий рекорд беззаконня: Кулеба відреагував на ув’язнення Навального

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на вирок для Олексія Навального в Росії.

Новий рекорд беззаконня: Кулеба відреагував на ув’язнення Навального

Він назвав ситуацію з Навальним рекордним свавіллям в Росії. Глава відомства закликав міжнародне співтовариство відреагувати.

Про це він написав у своєму Twitter.

– Російська влада встановила новий рекорд беззаконня, отруївши, а потім уклавши у в’язницю Олексія Навального, масові затримання мирних демонстрантів у містах Росії. Ясно, що Росія не бажає поважати права і свободи людини. Тоді треба примусити. Це завдання міжнародного співтовариства, – написав він.

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2 лютого у Москві суд розглядав клопотання Федеральної служби виконання покарань Росії про заміну умовного терміну Олексію Навальному на реальний у справі про Ів Роше.

Згідно з рішенням, суд скасував умовний термін Навального та засудив його до 3,5 років колонії загального режиму.

Водночас майже рік з цього терміну Навальний вже відсидів, йому залишилося 2 роки та 8 місяців.

У 2014 році опозиціонера засудили на 3,5 роки умовно. Навальний не визнав свою провину, пов’язуючи кримінальне переслідування з політичними мотивами. У 2017 році випробувальний термін продовжили до 30 грудня 2020 року.

Однак в середині січня Олексія Навального заарештували відразу після повернення з Німеччини.

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