США, Франция, Германия, Великобритания и другие страны осудили действия России в отношении оппозиционного политика Алексея Навального, комментируя приговор московского суда, сменившего условный срок на 3,5 года заключения.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает преследование Алексея Навального неприемлемым и требует его освобождения.

– Уважение прав человека, таких как демократическая свобода, не подлежит обсуждению, – отметил лидер страны.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб возмущен постановлением суда:

– Сегодняшнее извращенное постановление, направленное на жертву отравления, а не на виновных, показывает, что Россия не выполняет самые основные обязательства, ожидаемые от любого ответственного члена международного сообщества.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал приговор Навальному серьезным ударом по верховенству права в России.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что приговор Навальному противоречит международным обязательствам России в области верховенства закона и основных свобод.

– Это противоречит приговору ЕСПЧ, который признал это дело произвольным и необоснованным. Я призываю к его немедленному освобождению, – добавил европейский дипломат.

В США также обеспокоены действиями России в отношении оппозиционера.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал освободить не только Навального, но и всех задержанных во время акций протеста на его поддержку.