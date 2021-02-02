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Факты / Мир / Росія
Валентина Летяк |

Свободу Навальному: мировые лидеры требуют освободить главного оппозиционера РФ

США, Франция, Германия, Великобритания и другие страны осудили действия России в отношении оппозиционного политика Алексея Навального, комментируя приговор московского суда, сменившего условный срок на 3,5 года заключения.

Алексей Навальный

Президент Франции Эммануэль Макрон считает преследование Алексея Навального неприемлемым и требует его освобождения.

– Уважение прав человека, таких как демократическая свобода, не подлежит обсуждению, – отметил лидер страны.

Твіт Макрона

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб возмущен постановлением суда:

– Сегодняшнее извращенное постановление, направленное на жертву отравления, а не на виновных, показывает, что Россия не выполняет самые основные обязательства, ожидаемые от любого ответственного члена международного сообщества.

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал приговор Навальному серьезным ударом по верховенству права в России.

Твіт Мааса

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что приговор Навальному противоречит международным обязательствам России в области верховенства закона и основных свобод.

– Это противоречит приговору ЕСПЧ, который признал это дело произвольным и необоснованным. Я призываю к его немедленному освобождению, – добавил европейский дипломат.

Твіт Борреля

В США также обеспокоены действиями России в отношении оппозиционера.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал освободить не только Навального, но и всех задержанных во время акций протеста на его поддержку.

Фото: Dreamstime

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