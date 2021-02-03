Станом на 3 лютого в Росії затримали 1 408 учасників стихійних акцій протесту на підтримку політика Олексія Навального, якого засудили до 3,5 років колонії.

У Москві силовики затримали 1 145 людей, у Петербурзі – 248, чотирьох людей – в Іжевську, трьох – в Омську, по двоє осіб у Челябінську та Краснодарі та по одному – у Кірові, Чебоксарах, Митищах та Набережних Челнах.

На стихійні акції протесту росіяни вийшли після оголошення вироку Олексію Навальному 2 лютого.

Ув’язнення Олексія Навального

2 лютого в Росії ув’язнили Олексія Навального на 3,5 роки. Оскільки майже рік із цього терміну Навальний уже відсидів, відбуватиме в колонії загального режиму він 2 роки та 8 місяців.

Лідери багатьох західних країн звернулись до Росії з вимогою звільнити політика. У відповідь офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова попросила не втручатися в справи їхньої держави.

Джерело: ovdinfo

Фото: Дождь