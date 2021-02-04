Главу президиума Боснии допросили в прокуратуре из-за украинской иконы

Главу президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика допросили в прокуратуре по делу об украинской иконе, которую он подарил главе МИД России Сергею Лаврову.
О допросе рассказала сторона обвинения, однако подробности дела пока не разглашаются.
Дело об украинской иконе
14 декабря 2020 года Додик подарил Лаврову икону Святого Николая.
Сразу местные СМИ начали писать, что в свое время икону привезли из Луганска.
После этого Сергей Лавров вернул икону, которая стоит около € 12,5 млн, в Боснию.
По словам Додика, он вернет икону, однако если Украина докажет, что она ее искала ее до встречи с Лавровым.
В МИД Украины заявил, что не воспринимают язык ультиматумов в вопросе возвращения иконы из Боснии. Принадлежность старинной иконы к Украине является неоспоримым фактом.