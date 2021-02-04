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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Главу президиума Боснии допросили в прокуратуре из-за украинской иконы

Главу президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика допросили в прокуратуре по делу об украинской иконе, которую он подарил главе МИД России Сергею Лаврову.

Мілорад Додік

О допросе рассказала сторона обвинения, однако подробности дела пока не разглашаются.

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Дело об украинской иконе

14 декабря 2020 года Додик подарил Лаврову икону Святого Николая.

Сразу местные СМИ начали писать, что в свое время икону привезли из Луганска.

После этого Сергей Лавров вернул икону, которая стоит около € 12,5 млн, в Боснию.

По словам Додика, он вернет икону, однако если Украина докажет, что она ее искала ее до встречи с Лавровым.

В МИД Украины заявил, что не воспринимают язык ультиматумов в вопросе возвращения иконы из Боснии. Принадлежность старинной иконы к Украине является неоспоримым фактом.

Источник: Радио Свобода

Фото: Getty Images

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