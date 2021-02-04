Голову президії Боснії допитали у прокуратурі через українську ікону

Голову президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка допитали у прокуратурі у справі про українську ікону, яку він подарував очільнику МЗС Росії Сергію Лаврову.
Про допит розповіла сторона обвинувачення, проте подробиці справи поки не розголошуються.
Справа про українську ікону
14 грудня 2020 року Додік подарував Лаврову ікону Святого Миколая.
Одразу місцеві ЗМІ почали писати, що свого часу ікону привезли з Луганська.
Після цього Сергій Лавров повернув ікону, яка коштує близько €12,5 млн, в Боснію.
За словами Додіка, він поверне ікону, проте якщо Україна доведе те, що вона її шукала її до його зустрічі Лавровим.
В МЗС України заявив, що не сприймають мову ультиматумів у питанні повернення ікони з Боснії. Приналежність старовинної ікони до України є незаперечним фактом.