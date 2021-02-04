Голову президії Боснії допитали у прокуратурі через українську ікону

Голову президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка допитали у прокуратурі у справі про українську ікону, яку він подарував очільнику МЗС Росії Сергію Лаврову.

Про допит розповіла сторона обвинувачення, проте подробиці справи поки не розголошуються.

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Справа про українську ікону

14 грудня 2020 року Додік подарував Лаврову ікону Святого Миколая.

Одразу місцеві ЗМІ почали писати, що свого часу ікону привезли з Луганська.

Після цього Сергій Лавров повернув ікону, яка коштує близько €12,5 млн, в Боснію.

За словами Додіка, він поверне ікону, проте якщо Україна доведе те, що вона її шукала її до його зустрічі Лавровим.

В МЗС України заявив, що не сприймають мову ультиматумів у питанні повернення ікони з Боснії. Приналежність старовинної ікони до України є незаперечним фактом.