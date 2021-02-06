Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час відеозвернення 6 лютого висловила солідарність із протестувальниками у Білорусі, котрі вже півроку щотижня виходять на акції з вимогою свободи та демократії.

Політик закликала владу Білорусі припинити репресії та звільнити політичних в’язнів.

— Влада (Білорусі, – Ред.) розраховує на те, що світ забуде вчергове цих мужніх людей. Ми не повинні цього допустити. Німеччина та Європейський Союз будуть і надалі притягувати до відповідальності винних у порушеннях прав людини у Білорусі, як ми це робили у випадку із санкціями ЄС, – сказала Меркель.

Також канцлер нагадала, що Німеччина нині полегшила отримання віз для білоруських опозиціонерів та осіб, які зазнають переслідувань. А також виділяє стипендії та підтримує незалежні ЗМІ у Білорусі.

Водночас Меркель визнала, що подібні дії не зможуть врегулювати ситуацію у Білорусі.

— Вирішити цей конфлікт зовні неможливо. Але ця допомога демонструє цим мужнім людям, що ми на їхньому боці і чуємо їх так само, як і півроку тому, – наголосила канцлер.

Також Меркель нагадала, що Німеччина та ЄС не визнають результати серпневих виборів у Білорусі, оскільки вони не були демократичними, справедливими та вільними.

Читайте У Мінську хлопець кинув квітами в ОМОН і отримав 4 роки колонії

Наприкінці січня опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська закликала західні країни розширити санкції проти режиму самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

З цією пропозицією вона звернулася до лідерів ЄС, Великої Британії, США та Канади.