Папа Римский впервые назначил женщину заместителем секретаря Синода епископов

Папа Римский впервые в истории Ватикана назначил женщину на должность в Синоде епископов. Сестра Натали Бекварт стала секретарем Синода. Кроме нее, должность также занял Луис Марин Сан Мартина

Натали Бекварт родилась в 1969 году во Франции. Она изучала философию в университете Парижа, работала профессором философии и математики. В 2019 году она стала консультантом Епископского Синода.

— С назначением сестры Натальи Бекварт и ее возможностью участвовать с правом голоса приоткрыта дверь, увидим дальше, какие шаги можно будет сделать, — прокомментировал назначение генеральный секретарь Синода Епископов.

Луис Марин Сан Мартина, который также стал заместителем секретаря, родился в 1961 году в Мадриде (Испания).

Расширение прав женщин в церкви

Назначение Натальи Бекварт — один из шагов по расширению прав женщин в церкви. В январе 2021 года Папа Римский внес соответствующие изменения в Кодекс канонического права римско-католической церкви.

Согласно им, женщины получили больше прав в католической церкви.

Источник: Vatican News