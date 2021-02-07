PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Богданова |

Папа Римский впервые назначил женщину заместителем секретаря Синода епископов

Папа Римский впервые в истории Ватикана назначил женщину на должность в Синоде епископов. Сестра Натали Бекварт стала секретарем Синода. Кроме нее, должность также занял Луис Марин Сан Мартина

Наталі Бекварт

Натали Бекварт родилась в 1969 году во Франции. Она изучала философию в университете Парижа, работала профессором философии и математики. В 2019 году она стала консультантом Епископского Синода.

— С назначением сестры Натальи Бекварт и ее возможностью участвовать с правом голоса приоткрыта дверь, увидим дальше, какие шаги можно будет сделать, — прокомментировал назначение генеральный секретарь Синода Епископов.

Луис Марин Сан Мартина, который также стал заместителем секретаря, родился в 1961 году в Мадриде (Испания).

Читайте
День бабушек и дедушек: Папа Римский учредил новый праздник

Расширение прав женщин в церкви

Назначение Натальи Бекварт — один из шагов по расширению прав женщин в церкви. В январе 2021 года Папа Римский внес соответствующие изменения в Кодекс канонического права римско-католической церкви.

Согласно им, женщины получили больше прав в католической церкви.

Источник: Vatican News

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка