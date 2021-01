День бабушек и дедушек: Папа Римский учредил новый праздник

Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей будет ежегодно отмечаться 4 июля.

Папа Римский Франциск написал в Twitter, что решил учредить новый праздник.

– Бабушки и дедушки – это связующее звено, передающее поколениям жизнь и веру молодых. Поэтому я решил учредить Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, который ежегодно будет проходить 4 июля, – сообщил понтифик.

Grandparents are the uniting link between generations to transmit to the young the experience of life and faith. Therefore, I have decided to institute the World Day of Grandparents and the Elderly which will be held annually on the fourth Sunday of July.

