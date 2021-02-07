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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Папа Римський вперше призначив жінку заступником секретаря Синоду єпископів

Папа Римський вперше в історії Ватикану призначив жінку на посаду в Синоді єпископів. Сестра Наталі Бекварт стала секретарем Синоду. Крім неї, посаду також обійняв Луїс Марін де Сан Мартіна

Наталі Бекварт

Наталі Бекварт народилася у 1969 році у Франції. Вона вивчала філософію в університеті Парижа, працювала професором філософії та математики. У 2019 році вона стала консультантом Єпископського Синоду.

– З призначенням сестри Наталі Бекварт та її можливістю брати участь з правом голосу привідчинено двері, побачимо далі, які кроки можна буде зробити, –прокоментував призначення генеральний секретар Синоду Єпископів.

Луїс Марін де Сан Мартіна, який також став заступником секретаря, народився у 1961 році у Мадриді (Іспанія).

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Розширення прав жінок у церкві

Призначення Наталі Бекварт – один з кроків щодо розширення прав жінок у церкві. У січні 2021 року Папа Римський вніс відповідні зміни до Кодексу канонічного права римсько-католицької церкви.

Відповідно до них, жінки отримали більше прав у католицькій церкві.

Джерело: Vatican News

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