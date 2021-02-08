Цена нефти Brent превысила $60 за баррель впервые за год

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures впервые за год превысила $60 за баррель, поднявшись до отметки $60,05.

В последний раз баррель Brent стоил более $60 еще в январе 2020 года.

Мартовский фьючерс на техасскую нефть WTI вырос на 1,19% до $57,53.

Большинство аналитиков связывают этот скачок с датой встречи ОПЕК+. Ранее издание Bloomberg сообщало, что встреча ОПЕК+ может произойти 6-7 июня, если подтвердится соглашение с Ираком.

Цена на нефть постоянно растет с октября 2020 года на фоне позитивных новостей о разработке вакцин от коронавируса и постепенной отмены ограничительных мер в ряде стран.

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В апреле прошлого года нефть подешевела из-за пандемии и разрыва соглашения ОПЕК+. Тогда цена на фьючерс Brent упала до $33,71 за баррель, а WTI — до $29,05.

В четверг, 4 февраля, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE составила $58,7 за баррель. Мартовские фьючерсы WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигли отметки в $56,01 за баррель.