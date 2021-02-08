Ціна нафти Brent перевищила $60 за барель вперше за рік

Вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures вперше за рік перевищила $60 за барель, піднявшись до позначки $60,05.

Востаннє барель Brent коштував більше ніж $60 ще у січні 2020 року.

Березневий ф’ючерс на техаську нафту WTI зріс на 1,19% до $57,53.

Більшість аналітиків пов’язують цей стрибок із датою зустрічі ОПЕК+. Раніше видання Bloomberg повідомляло, що зустріч ОПЕК+ може відбутися 6-7 червня, якщо підтвердиться угода з Іраком.

Ціна на нафту постійно зростає із жовтня 2020 року на тлі позитивних новин про розробки вакцин від коронавірусу та поступового скасування обмежувальних заходів у низці країн.

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У квітні минулого року нафта подешевшала через пандемію та розрив угоди ОПЕК+. Тоді ціна на ф’ючерс Brent впала до $33,71 за барель, а WTI – до $29,05.

У четвер, 4 лютого, вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE становила $58,7 за барель. Березневі ф’ючерси WTI на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) досягли позначки у $56,01 за барель.