В Австралії коала спровокувала масштабну аварію – розбилися шість авто

В Австралії на трасу в Аделаїді вийшла коала. Водій, який помітив її посеред дороги, спробував уникнути зіткнення і загальмував.
Водії, які їхали за ним, не впоралися з керуванням в результаті чого зіткнулися шість авто. У ДТП люди не постраждали.
Надя Тагвелл виявилася однією з тих, хто застряг у заторі через аварію. Вона побачила, як одна жінка намагається зловити тварину. Тоді Тагвелл схопила куртку і кинулася на допомогу. Їм вдалося зловити коалу, а потім Надя посадила її в машину.
Тагвелл домовилася про зустріч з фахівцями центру допомоги тваринам на найближчій заправці. Їй довелося чекати близько години, і за цей час коала відчула себе як вдома і навіть сіла за кермо машини.
– Насправді вона була досить спокійною коалою, навіть не билася через те, що перебуває в ув’язненні і без проблем пішла у кошик, – розповіла Тагвелл.
Пізніше коалу випустили в лісі – подалі від автостради.
Пожежники в Австралії роздяглися для календаря
Вогнеборці з Австралії роздяглися для щорічного благодійного календаря Australian Firefighters Calendar та закликали людей захищати природу від лісових пожеж.
Редакція щороку отримає близько тисячі анкет від пожежників, проте для відвертої фотосесії відбирають тільки 24 людини.