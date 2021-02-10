В Австралії коала спровокувала масштабну аварію – розбилися шість авто

В Австралії на трасу в Аделаїді вийшла коала. Водій, який помітив її посеред дороги, спробував уникнути зіткнення і загальмував.

Водії, які їхали за ним, не впоралися з керуванням в результаті чого зіткнулися шість авто. У ДТП люди не постраждали.

Надя Тагвелл виявилася однією з тих, хто застряг у заторі через аварію. Вона побачила, як одна жінка намагається зловити тварину. Тоді Тагвелл схопила куртку і кинулася на допомогу. Їм вдалося зловити коалу, а потім Надя посадила її в машину.

Тагвелл домовилася про зустріч з фахівцями центру допомоги тваринам на найближчій заправці. Їй довелося чекати близько години, і за цей час коала відчула себе як вдома і навіть сіла за кермо машини.

– Насправді вона була досить спокійною коалою, навіть не билася через те, що перебуває в ув’язненні і без проблем пішла у кошик, – розповіла Тагвелл.

Пізніше коалу випустили в лісі – подалі від автостради.

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