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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Стратегия самоуничтожения: ВОЗ раскритиковала распределение вакцины в мире

Всемирная организация здравоохранения раскритиковала мировую систему распределения вакцин. По словам представителей ВОЗ, в настоящее время около 3/4 всех прививок делают в 10 богатых странах, в то же время в 130 странах с населением более 2,5 млн людей еще не сделали ни одной инъекции.

Стратегия самоуничтожения: ВОЗ раскритиковала распределение вакцины в мире

— Эта стратегия самоуничтожения будет стоить жизни и средств к существованию, предоставит вирусу дополнительную возможность мутировать и уклоняться от вакцин и подорвет глобальное экономическое восстановление.

Организация опубликовала шаги, которые помогут разрешить ситуацию. В частности эксперты ВОЗ предлагают, чтобы страны, которые вакцинировали медицинских работников, делились вакцинами с другими.

Также ВОЗ призывает увеличить производство вакцин и делиться технологиями.

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Коронавирус в мире

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 106, 5 млн случаев коронавируса. За время пандемии от осложнений Covid-19 умерли 2 333 446 жителей планеты.

Лидерами по количеству больных остаются США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания. Подробнее, как распространяется коронавирус в мире, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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