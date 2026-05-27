Илон Маск создаст секретную спутниковую сеть для армии США за $2,29 млрд
- SpaceX создаст спутниковую сеть SDN Backbone для военной связи.
- Система будет передавать данные с ракетных датчиков на перехватчики практически в режиме реального времени.
- Проект станет частью инициативы по противоракетной обороне Golden Dome.
Космические силы США объявили о подписании масштабного контракта с компанией Илона Маска SpaceX на сумму $2,29 млрд.
Корпорация должна создать защищенную и высокоскоростную сеть спутниковой связи, которая объединит военные датчики и системы вооружения по всему миру.
Что такое SDN Backbone и каковы ее задачи
Соглашение заключено в формате контракта с фиксированной ценой по нетрадиционной процедуре заключения контрактов. Оно касается создания SDN Backbone (Space Data Network Backbone) — устойчивой сетевой архитектуры, которая обеспечит военных высокой пропускной способностью и минимальной задержкой при передаче данных.
Главная задача новой системы — обеспечить каналы связи для передачи данных от датчиков предупреждения и отслеживания ракет к системам перехвата практически в режиме реального времени.
Эта технология считается одним из ключевых элементов инициативы противоракетной обороны администрации Дональда Трампа под названием Golden Dome (Золотой купол).
— Сеть SDN Backbone использует лучшие коммерческие инновации и создает прочную основу для миссий SDN. Это огромное преимущество и новые возможности для наших военнослужащих, — отметил исполняющий обязанности руководителя закупочного портфеля программы, полковник Космических сил США Райан Фрейзер.
Как будет работать новая спутниковая сеть
По информации Пентагона, SDN Backbone — это разветвленная группа спутников на низкой околоземной орбите (pLEO). Она расширит сеть спутников, обеспечивающих услуги связи по всему миру.
Новая система будет работать совместно с Transport Layer от Space Development Agency. Вместе они образуют единую архитектуру, которая обеспечит критически важную передачу данных для текущих и будущих миссий Министерства обороны США.
Сроки реализации и привлечение других компаний
Космические силы США установили четкие временные рамки для разработчиков: SpaceX должна предоставить полностью работоспособный прототип системы до конца 2027 года.
В то же время компания не будет единственным участником этого проекта. Представители Космических сил США заявили, что уже летом планируют определить дополнительных подрядчиков для строительства спутников и создания других элементов будущей сети.