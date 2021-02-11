В Норвегии гражданам могут рекомендовать носить сразу две маски, чтобы лучше противостоять распространению коронавируса.

Сначала в стране критически отнеслись к подобным заявлениям специалистов США, которые рекомендовали носить тканевые средства индивидуальной защиты поверх медицинских. Но позже решили лучше изучить этот вопрос.

— Национальный институт общественного здравоохранения рассмотрит новые рекомендации и оценит, следует ли в Норвегии также рекомендовать тканевые маски поверх медицинских в определенных случаях, — пишет СМИ.

Специалисты США считают, что две маски лучше защищают, они минимизируют количество воздуха и жидкости, которую может распространить больной человек.

В то же время в стране напомнили о необходимости носить маску правильно.

— Чтобы маска для лица работала лучше всего, нужно убедиться, что она хорошо закрывает кончик подбородка и носа, и что вы сжимаете зажим вокруг переносицы, чтобы предотвратить утечку воздуха, — отмечают в тексте.

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Рекомендации по маскам

В разных странах пересматривают рекомендации по ношению средств индивидуальной защиты.

Во Франции школьникам запретили носить самодельные маски, а в Германии могут обязать надевать респираторы.

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Источник: Nrk.no