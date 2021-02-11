У Норвегії громадянам можуть рекомендувати носити одразу дві маски, щоб краще протистояти поширенню коронавірусу.
Спочатку у країні критично поставилися до подібних заяв фахівців США, які рекомендували носити тканинні засоби індивідуального захисту поверх медичних. Але пізніше вирішили краще вивчити це питання.
– Національний інститут суспільної охорони здоров’я розгляне нові рекомендації та оцінить, чи варто у Норвегії також рекомендувати тканинні маски поверх медичних у певних випадках, – пише ЗМІ.
Фахівці США вважають, що дві маски краще захищають, вони мінімізують кількість повітря і рідини, яку може поширити хвора людина.
Водночас у країні нагадали про необхідність носити маску правильно.
– Щоб маска для обличчя працювала найкраще, потрібно переконатися, що вона добре закриває кінчик підборіддя і носа, і що ви стискаєте затиск навколо перенісся, щоб запобігти витоку повітря, – відзначають у тексті.
Рекомендації щодо масок
У різних країнах переглядають рекомендації щодо носіння засобів індивідуального захисту.
У Франції школярам заборонили носити маски, виготовлені власноруч, а у Німеччині можуть зобов’язати одягати респіратори.
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Джерело: Nrk.no