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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

У Норвегії можуть рекомендувати носити одразу дві маски

У Норвегії громадянам можуть рекомендувати носити одразу дві маски, щоб краще протистояти поширенню коронавірусу.

коронавірус, карантин

Спочатку у країні критично поставилися до подібних заяв фахівців США, які рекомендували носити тканинні засоби індивідуального захисту поверх медичних. Але пізніше вирішили краще вивчити це питання.

– Національний інститут суспільної охорони здоров’я розгляне нові рекомендації та оцінить, чи варто у Норвегії також рекомендувати тканинні маски поверх медичних у певних випадках, – пише ЗМІ.

Фахівці США вважають, що дві маски краще захищають, вони мінімізують кількість повітря і рідини, яку може поширити хвора людина.

Водночас у країні нагадали про необхідність носити маску правильно.

– Щоб маска для обличчя працювала найкраще, потрібно переконатися, що вона добре закриває кінчик підборіддя і носа, і що ви стискаєте затиск навколо перенісся, щоб запобігти витоку повітря, – відзначають у тексті.

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У Франції школярам заборонили носити маски, виготовлені власноруч

Рекомендації щодо масок

У різних країнах переглядають рекомендації щодо носіння засобів індивідуального захисту.

У Франції школярам заборонили носити маски, виготовлені власноруч, а у Німеччині можуть зобов’язати одягати респіратори.

Детальніше про протистояння коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Nrk.no

Фото: Dreamstime

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