Во Франции повысили требования к ношению защитных средств в общественных местах. В школах страны запретили носить самодельные маски.

Согласно новым требованиям, ученики должны носить индивидуальные маски, предназначенные для медицинского применения.

Они относятся к средствам первой категории защиты. Их нужно менять каждые два часа.

Это требование касается учителей и других сотрудников учебных заведений.

Карантин во Франции

Из-за сложной ситуации с коронавирусом во Франции не спешат ослаблять карантинные ограничения. С 31 января власти страны запретили въезд и выезд из государств, не входящих в состав Евросоюза.

Кроме того, местным жителям запретили носить самодельные маски в общественных местах, поскольку они не обеспечивают достаточный уровень защиты от новых штаммов коронавируса.

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Источник: The local.fr