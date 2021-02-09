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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Во Франции школьникам запретили носить самодельные маски

Во Франции повысили требования к ношению защитных средств в общественных местах. В школах страны запретили носить самодельные маски.

коронавірус, карантин, маска

Согласно новым требованиям, ученики должны носить индивидуальные маски, предназначенные для медицинского применения.

Они относятся к средствам первой категории защиты. Их нужно менять каждые два часа.

Это требование касается учителей и других сотрудников учебных заведений.

Карантин во Франции

Из-за сложной ситуации с коронавирусом во Франции не спешат ослаблять карантинные ограничения. С 31 января власти страны запретили въезд и выезд из государств, не входящих в состав Евросоюза.

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Кроме того, местным жителям запретили носить самодельные маски в общественных местах, поскольку они не обеспечивают достаточный уровень защиты от новых штаммов коронавируса.

Подробнее о карантине во Франции читайте на Фактах ICTV.

Источник: The local.fr

Фото: Pexels

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