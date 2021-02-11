В Саудовской Аравии вышла на свободу активистка, которая боролась за права женщин

Активистка за права женщин в Саудовской Аравии Луджайн аль-Хатлул вышла на свободу после 1 001 дня заключения.

Сейчас Луджайн запрещено покидать пределы страны в течение следующих пяти лет. Если она нарушит этот запрет, то может предстать перед судом за нарушение условий досрочного освобождения.

Об освобождении аль-Хатлул сообщили ее родственники и правозащитники.

— Луджайн дома после 1001 дня в тюрьме, — написала ее сестра Лина.

Loujain is at home !!!!!!

تم الافراج عن لجين pic.twitter.com/fqug9VK6Mj — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 10, 2021

Родственники 31-летней активистки сообщали, что в тюрьме она подвергалась сексуальному насилию и пыткам.

Аль-Хатлул арестовали в мае 2018 года вместе с несколькими другими женщинами-активистками. Они выступали за права женщин водить автомобиль в Саудовской Аравии.

Также Луджайн призывала положить конец системе ограничительной опеки мужчин над женщинами в стране, которая длительное время ограничивала права и свободы женщин.

Читайте В Саудовской Аравии отменили смертную казнь для несовершеннолетних

В декабре 2019 года ее приговорили к пяти годам и восьми месяцам лишения свободы. Ее обвинили в шпионаже и заговоре против королевства. Власти Саудовской Аравии заявили, что приговор суда не был связан с ее активистской деятельностью.

Впоследствии, под международным давлением, суд отсрочил два года и десять месяцев приговора, а также перенес начало его отбытия задним числом. Таким образом 31-летней активистке осталось сидеть всего два месяца. Правозащитники назвали этот приговор “позорным”, заявив, что аль-Хатлул удерживали под стражей почти три года без предъявления обвинений.

Интересно, что власти Саудовской Аравии разрешили женщинам водить машину в июне 2018 года, а в декабре 2019 года Саудовская Аравия разрешила женщинам путешествовать без дополнительного разрешения мужчин.

Фото: Lina Alhathloul