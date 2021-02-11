У Саудівській Аравії вийшла на волю активістка, яка боролася за права жінок

Активістка за права жінок у Саудівській Аравії Луджайн аль-Хатлул вийшла на волю після 1 001 дня ув’язнення.

Наразі Луджайн заборонено покидати кордони країни впродовж наступних п’яти років. Якщо вона порушить цю заборону, то може постати перед судом за порушення умов дострокового звільнення.

Про звільнення аль-Хатлул повідомили її родичі та правозахисники.

— Луджайн вдома після 1 001 дня у в’язниці, – написала її сестра Ліна.

Loujain is at home !!!!!!

تم الافراج عن لجين pic.twitter.com/fqug9VK6Mj — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 10, 2021

Родичі 31-річної активістки повідомляли, що у в’язниці вона піддавалася сексуальному насильству та тортурам.

Аль-Хатлул заарештували у травні 2018 року разом із кількома іншими жінками-активістками. Вони виступали за права жінок керувати автомобілем у Саудівській Аравії.

Також Луджайн закликала покласти край системі обмежувальної опіки чоловіків над жінками у країні, яка тривалий час обмежувала права та свободи жінок.

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У грудні 2019 року її засудили до п’яти років та восьми місяців позбавлення волі. Її звинуватили у шпигунстві та змові проти королівства. Влада Саудівської Аравії заявила, що вирок суду не був пов’язаний з її активістською діяльністю.

Згодом, під міжнародним тиском, суд відтермінував два роки та десять місяців вироку, а також переніс початок його відбуття заднім числом. Таким чином 31-річній активістці лишилося сидіти лише два місяці. Правозахисники назвали цей вирок “ганебним”, заявивши, що аль-Хатлул утримували під вартою майже три роки без висунення звинувачень.

Цікаво, що влада Саудівської Аравії дозволила жінкам керувати автівкою у червні 2018 року, а у грудні 2019 року Саудівська Аравія дозволила жінкам подорожувати без додаткового дозволу чоловіків.

Фото: Lina Alhathloul