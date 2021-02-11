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Факти / Світ
Марія Степанюк |

У Саудівській Аравії вийшла на волю активістка, яка боролася за права жінок

Активістка за права жінок у Саудівській Аравії Луджайн аль-Хатлул вийшла на волю після 1 001 дня ув’язнення.

Луджайн аль-Хатлул

Наразі Луджайн заборонено покидати кордони країни впродовж наступних п’яти років. Якщо вона порушить цю заборону, то може постати перед судом за порушення умов дострокового звільнення.

Про звільнення аль-Хатлул повідомили її родичі та правозахисники.

— Луджайн вдома після 1 001 дня у в’язниці, – написала її сестра Ліна.

Родичі 31-річної активістки повідомляли, що у в’язниці вона піддавалася сексуальному насильству та тортурам.

Аль-Хатлул заарештували у травні 2018 року разом із кількома іншими жінками-активістками. Вони виступали за права жінок керувати автомобілем у Саудівській Аравії.

Також Луджайн закликала покласти край системі обмежувальної опіки чоловіків над жінками у країні, яка тривалий час обмежувала права та свободи жінок.

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У грудні 2019 року її засудили до п’яти років та восьми місяців позбавлення волі. Її звинуватили у шпигунстві та змові проти королівства. Влада Саудівської Аравії заявила, що вирок суду не був пов’язаний з її активістською діяльністю.

Згодом, під міжнародним тиском, суд відтермінував два роки та десять місяців вироку, а також переніс початок його відбуття заднім числом. Таким чином 31-річній активістці лишилося сидіти лише два місяці. Правозахисники назвали цей вирок “ганебним”, заявивши, що аль-Хатлул утримували під вартою майже три роки без висунення звинувачень.

Цікаво, що влада Саудівської Аравії дозволила жінкам керувати автівкою у червні 2018 року, а у грудні 2019 року Саудівська Аравія дозволила жінкам подорожувати без додаткового дозволу чоловіків.

Фото: Lina Alhathloul

Джерело: ВВС

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