12 февраля в Москве судят политика Алексея Навального за клевету на 94-летнего ветерана Игната Артеменко.

Ответчика доставили в суд на автозаке из СИЗО Матросская тишина. У здания дежурят наряды Росгвардии, у входа расставлены металлические ограждения.

Журналистов и наблюдателей охрана тщательно проверяет по спискам, в зал суда запрещают брать бутылки с водой. На заседание прибыли представители Латвии и Эстонии.

Адвокат Навального Ольга Михайлова заявила об отводе судьи Веры Акимовой из-за нарушения права подсудимого на защиту, принципа состязательности и равноправия сторон. Однако судья ходатайство отклонила.

Прокурор Екатерина Фролова подала заявление потерпевшего с просьбой рассматривать дело без его участия. Также она зачитала комментарий главврача одного из медучреждений Москвы, который не рекомендует Игнату Артеменко находиться в зале суда из-за проблем со здоровьем. Алексея Навального, который добивается права на ознакомление с ходатайством потерпевшего, судья грозит удалить из зала заседаний.

Внук потерпевшего Игорь Колесников попросил политика извиниться перед его дедом.

– Извиняться перед вами, торговцем дедом, я не собираюсь, – ответил Навальный.

Уголовное производство по статье “клевета” против Алексея Навального возбуждено из-за его комментариев к агитационному ролику за поправки к Конституции РФ. Политик 2 июня в своем Twitter назвал всех, кто снялся в видео, “позором страны” и “людьми без совести”. Среди участников видео был 94-летний ветеран Игнат Артеменко. В следственном комитете решили, что высказывания Навального содержат заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана.

Первое заседание по делу состоялось 5 февраля. Оно продолжалось около восьми часов. Ветеран Артеменко выступал в суде по видеосвязи, Навального привезли в суд лично. Заседание перенесли на 12 февраля из-за ссор ответчика со свидетелями обвинения, в частности с внуком Артеменко.

Приговор Алексею Навальному

2 февраля суд вынес приговор Алексею Навальному в деле об Ив Роше – 3,5 года колонии общего режима. Поскольку почти год от этого срока Навальный уже отсидел, за решеткой он должен провести еще 2 года и 8 месяцев.

Команда Алексея Навального подала апелляцию.