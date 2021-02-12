12 лютого в Москві судять політика Олексія Навального через наклеп на 94-річного ветерана Гната Артеменка.

Відповідача доставили до суду на автозаку з СІЗО Матроська тиша. Біля будівлі чергують наряди Росгвардії, біля входу розставлено металеві огорожі.

Журналістів та спостерігачів охорона ретельно перевіряє за списками, до зали суду забороняють брати пляшки з водою. На засідання прибули представники Латвії та Естонії.

Адвокат Навального Ольга Михайлова заявила про відвід судді Вірі Акімовій через порушення права підсудного на захист, принципу змагальності й рівноправності сторін. Однак суддя клопотання відхилила.

Прокурор Катерина Фролова зачитала заяву потерпілого з проханням розглядати справу без його участі. Також вона надала коментар головлікаря одного з медзакладів Москви, який не рекомендує Гнату Артеменку перебувати в залі суду через проблеми зі здоров’ям. Олексія Навального, який домагається права ознайомитись із клопотанням потерпілого, суддя пригрозила видалити із зали засідань.

Онук потерпілого Ігор Колесников попросив політика вибачитися перед його дідом.

– Вибачатися перед вами, торговцем дідом, наміру не маю, – відповів Навальний.

Кримінальне провадження за статтею “наклеп” проти Олексія Навального порушили через його коментарі до агітаційного ролику за поправки до Конституції РФ. Політик 2 червня у своєму Twitter назвав усіх, хто знявся у відео, “ганьбою країни” та “людьми без совісті”. Серед учасників відео був 94-річний ветеран Гнат Артеменко. У слідчому комітеті вирішили, що коментар Навального містив завідомо неправдиві відомості, які ганьблять честь і гідність ветерана.

Перше засідання у справі відбулось 5 лютого. Воно тривало близько восьми годин. Ветеран Артеменко виступав у суді через відеозв’язок, Навального привезли в суд особисто. Засідання перенесли на 12 лютого через сварки відповідача зі свідками звинувачення, зокрема з онуком Артеменка.

Вирок Олексію Навальному

2 лютого суд виніс вирок Олексію Навальному у справі про Ів Роше – 3,5 року колонії загального режиму. Оскільки майже рік із цього терміну Навальний уже відсидів, за ґратами він має провести ще 2 роки та 8 місяців.

Команда Олесія Навального подала апеляцію.