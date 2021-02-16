Кибератаки во Франции: подозрение упало на хакеров Sandworm, связанных с РФ

Французские власти подозревают хакерскую группу Sandworm во многолетних кибератаках на Минюст страны, а также на ряд крупных компаний.

Об этом говорится в отчете Французского агентства безопасности информационных систем (ANSSI).

В ANSSI отметили, что первые нападения зафиксировали еще в конце 2017 года, а продолжались эти атаки до 2020-го.

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В частности хакеры использовали дыры в программном обеспечении Centreon. Его используют такие французские компании как авиаконцерн Airbus, авиакомпания Air France и французский провайдер Orange.

Хакеров из Sandworm подозревают в связях со спецслужбами РФ, но в отчете ANSSI нет прямого обвинения.

Крупнейший в мире сервис для атак на банки

В Украине правоохранители разоблачили злоумышленника, который разрабатывал опасные онлайн-сервисы для атаки на банки и почты. В результате пострадали банки 11 стран мира — США, Италии, Испании, Мексики, Чили, Великобритании, Нидерландов, Швейцарии, Австралии, Франции и Германии. Их убытки достигают более $10 млн.

Источник: ANSSI